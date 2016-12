Entregador de pizzas é assaltado em Blumenau

Segurança 26/12/2016 | 08h56

Um dos funcionários da pizzaria Dom Corleone foi assaltado durante uma entrega na madrugada desta segunda-feira em Blumenau. De acordo com a Polícia Militar, ele teria saído por volta da 0h15min sentido à Rua Werner Duwe, no Badenfurt, quando foi surpreendido por dois homens, um deles armado.



Leia mais

:: Idoso de 65 anos é assassinado em posto de combustíveis em Blumenau

:: Assaltante invade relojoaria, atira e rouba R$ 15 mil em produtos no Garcia



Após ser rendido, o entregador teve a máquina de cartões, o celular, R$ 1 mil e a motocicleta levados. A dupla de assaltantes fugiu sentido a BR-470 e não foi mais localizada.