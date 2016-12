Eletrosul completa 48 anos

Moacir Pereira 23/12/2016 | 09h01 Atualizada em

A Centrais Elétricas do Sul (Eletrosul) está comemorando nesta sexta 48 anos de funcionamento. A data teve um fato histórico: o presidente Márcio Zimmermann compareceu à inauguração da Usina Hidrelétrica de Jirau, em Rondônia. Atingiu recorde na capacidade de geração, com 2,1 gigawatts, com matriz 100% limpa. Jirau foi construída com recursos da Eletrosul, Chesf (40%), outros 40% da Engie e 20% da Mitsui. São 50 turbinas gerando 3.750 MW. Investimento de R$ 19 bilhões.



Em dia

Todas as pendências tributárias do Sapiens Parque com a prefeitura de Florianópolis foram saldadas. Isto permitiu à municipalidade liquidar dívidas com fornecedores. O Sapiens e as empresas ali instaladas indagam, contudo, por que um parque de inovação tecnológica, que gera 1,2 mil empregos e tem planos para viabilizar 7 mil postos de trabalho em cinco anos não goza de isenção ao menos do IPTU. Sobretudo, porque o Sapiens é um órgão controlado pelo governo estadual.

As vítimas

Dado revelado pelo IBGE realmente impactante: os idosos já representam 8% da população brasileira. Em 2060 eles serão 26,7% dos habitantes. Este ano, o Brasil tem 8.661.195 motoristas habilitados entre 61 e 90 anos. Grave: 15% das vítimas de acidentes de trânsito estão nesta faixa etária.

Energia solar

A instalação de sistema fotovoltaico para atender demandas de energia em residências e indústrias já é uma realidade em Santa Catarina e no Brasil. É o que revela o engenheiro Gilberto Vieira, presidente da Quantun Engenharia, empresa de Florianópolis que registrou crescimento de 580% nas vendas de sistemas de energia solar este ano. Vieira informa que o Plano Nacional de Energia prevê que 13% da demanda em 2050 sejam por painéis fotovoltaicos.

