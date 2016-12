E se em 2017 a vida for mais leve?

Ano Novo 31/12/2016 | 07h01

Os últimos dias do ano costumam inspirar tradições, encontros de família e também reflexões sobre o que passou e o que virá. A última folha do calendário motiva muitas pessoas a trocar os riscos sobre os dias vencidos por listas de metas e resoluções para a próxima dúzia de meses. Emagrecer, se formar, casar, guardar dinheiro, viajar, ser promovido, trocar de emprego, de carro, de casa, de país. Mas uma receita para a satisfação pode estar justamente em menos obrigações e resoluções. O ritmo acelerado da rotina faz uma parcela de pessoas apostar no desapego e na simplificação como um caminho alternativo para conquistar o bem-estar e a qualidade de vida.

