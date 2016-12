Depois de quatro horas, motociclista é resgatado mas morre na véspera de natal em Vidal Ramos

Trânsito 25/12/2016 | 12h38 Atualizada em

Por volta das 5h da manhã de sábado, véspera de natal, um homem de 20 anos perdeu o controle da moto com placas de Vidal Ramos, saiu da pista no Km 252 da rodovia SC-110 e ficou caído na vegetação. De acordo com a PMRv, ele estava sozinho e não foi visto por quem passava pelo local. Apenas quatro horas depois da queda foi localizado por moradores. Ele chegou a ser resgatado por volta das 10h, mas morreu no hospital à 11h15min.

No domingo, outro acidente com moto matou um homem, também de 20 anos. O rapaz bateu numa canaleta às 6h no Km 73 da rodovia SC-480, em Bom Jesus.