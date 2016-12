Definidos horários da primeira rodada do Catarinense 2017

Tabela 22/12/2016 | 17h51 Atualizada em

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) desmembrou a primeira rodada do Campeonato Estadual de 2017. A competição começa no dia 28 de janeiro. O primeiro jogo do torneio será entre Almirante Barroso e Joinville, às 17h de sábado, em Itajaí.



Ainda no sábado, o Figueirense recebe o Brusque, às 19h30min, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Confira todos os duelos da primeira rodada:

Sábado - 28/01/2017

17h - Almirante Barroso x Joinville

19h30min - Figueirense x Brusque

Domingo - 29/01/2016

17h - Chapecoense x Inter de Lages

17h - Metropolitano x Tubarão

19h30min - Criciúma x Avaí

