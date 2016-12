Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva e raios em Santa Catarina

ATENÇÃO 24/12/2016 | 10h16 Atualizada em

Depois da forte ventania que atingiu Joinville na tarde desta sexta-feira, a Defesa Civil de Santa Catarinaemitiu um alerta para a previsão de instabilidade climática no Estado. Segundo o órgão que monitora o tempo, durante este sábado haverá pancadas de chuva com descargas elétricas, risco de temporais isolados, queda de granizo e rajadas de vento.

O acumulado de chuva, segundo a Defesa Civil, deve chegar até 100 mm, especialmente nos Planaltos Sul e Norte, Litoral e Vale do Itajaí. Inicialmente, segundo Central de meteorologia da Epagri Ciram, os fenômenos devem se concentrar no Sul catarinense. No entanto, à medida que o ar quente, úmido avança sobre o Estado, as demais regiões devem registrar temporais isolados e ventania.

Veja a previsão do tempo para este sábado aqui.

Recomendações da Defesa Civil SC:



- Em caso de ventos fortes e granizo, proteja-se em local abrigado, longe de placas, de árvores, de postes de energia e de objetos que podem ser arremessados;

- Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos, e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos;

- Se estiver na praia, jamais fique na água.

- Não olhe para o raio;

- Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas e lembre-se, o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade;

- Em caso de emergência, a comunidade pode acionar a Defesa Civil Municipal (199) ou o Corpo de Bombeiros (193);



Estrondo assusta moradores da zona Sul de Joinville

Projeto: alerta de fenômenos meteorológicos via SMS