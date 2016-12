De volta ao clube, Maicon Silva é novo reforço do Criciúma

mais um 23/12/2016 | 10h02 Atualizada em





O Criciúma confirmou mais um nome para compor o elenco do ano que vem. Maicon Silva, 28 anos, está de volta ao clube depois de um ano. Ele pertence ao Londrina mas jogou esse ano pelo Vitória e pelo Ceará, vem por empréstimo e se apresenta dia 4 de janeiro junto ao restante do elenco carvoeiro.



Com contrato até o final da 2017, Maicon é lateral-direito e chega para ser opção na posição onde o time estava sem jogador de origem. Com a saída de Ezequiel no meio do ano, o Tigre ficou com lateral improvisado até a chegada de Paulo Cezar Magalhães. Nas últimas rodadas da Série B, quem assumiu a posição foi o volante Ricardinho.



Maicon Silva esteve no clube entre 2014 e 2015, atuou em 46 jogos e marcou dois gols. Além dele, o Criciúma já anunciou a chegada do atacante Pimentinha, e negocia o empréstimo de outros jogadores com grandes clubes para compor o time comandado pelo técnico Deivid.



