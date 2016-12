Congressistas da oposição denunciam ameaças de morte na Colômbia

Bogota 26/12/2016 | 20h14

Dois congressistas colombianos do partido de oposição Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe, denunciaram nesta segunda-feira (26) que receberam ameaças de morte e que estariam sendo alvo de "perseguição".

Em uma carta pública, a senadora Nohora Tovar e o deputado Fernando Sierra denunciaram "as ameaças de morte proferidas nas redes sociais" de uma conta no Twitter identificada como @MuereUribe.

"Em repetidas ocasiões, anunciam nossa morte e descrevem com exatidão nossas atividades, o que permite concluir que estão nos seguindo", disseram os congressistas.

Tovar e Sierra, ambos provenientes do departamento de Meta (centro), pediram ao Ministério Público e ao Twitter que "tomem todas as medidas diante dessas ameaças".

Na carta, lembraram que "as garantias de segurança na Colômbia devem ser para a oposição democrática, não apenas para as Farc".

Em mensagem no Twitter, o ministro colombiano do Interior, Juan Fernando Cristo, rejeitou as ameaças contra os congressistas e disse que a "Polícia Nacional e a UNP (Unidade Nacional de Proteção) vão avaliar esquemas de proteção" para eles.

