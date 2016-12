Confira como serão as posses dos prefeitos eleitos nas 10 maiores cidades de SC

Política 31/12/2016 | 10h44 Atualizada em

Os candidatos eleitos em outubro para comandar os 10 maiores municípios de Santa Catarina assumem os mandatos neste domingo, 1º de janeiro, conforme previsto pela Constituição Federal. A exceção é Chapecó, onde a Lei Orgânica do município prevê a posse em 2 de janeiro.



Em todas as 10 cidades, as cerimônias serão abertas ao público e, logo depois, os vereadores empossados se reúnem para a primeira sessão de 2017 para a eleição das Mesas Diretoras.

Florianópolis: o desafio de Gean Loureiro (PMDB) para retomar o fôlego nas contas



Joinville: saúde e segurança são os pontos frágeis no governo de Udo Döhler (PMDB)



Blumenau: transporte coletivo na mira no segundo mandato de Napoleão Bernardes (PSDB)