Claude Troisgros faz ceia de Natal na Rocinha e outras atrações para ver na TV na noite desta quinta-feira

Dicas da programação 22/12/2016 | 19h00 Atualizada em





Batista, Claude Troisgros e Cleiton na cozinha Foto: GNT / Divulgação

"Que Marravilha!" de final de ano

O Que marravilha! entra no ritmo natalino nesta quinta-feira em um programa especial. A partir das 22h, no GNT, o chef Claude Troisgros fará uma ceia de Natal na favela da Rocinha. Seus parceiros na cozinha, o Batista e Cleiton, também estarão no programa junto de suas famílias. A receita será um Pernil de Porco Tropical.

Leia mais:

Leonardo DiCaprio aluga casa em Trancoso para o Réveillon, diz site

QUIZ: qual personagem de novela usava este bordão?





"Caminhos da reportagem" sobre famílias LGBT

Flávio Queiroz e Rogério Mestriner dão depoimento no "Caminhos da Reportagem" Foto: TV Brasil / Divulgação

O Natal e o Ano-Novo de famílias LGBT ganham espaço no Caminhos da Reportagem desta quinta-feira, às 20h30min, na TV Brasil. O programa mostra a rejeição e o preconceito enfrentados pelas pessoas durante o ano, mas também explora as conquistas de 2016 e os planos otimistas para o novo ciclo. Um dos depoimentos é do casal Rogério Mestriner e Flávio Queiroz, casados no civil e no religioso e que estão na fila de adoção.

Falcão no "Cartão verde"

Paulo Roberto Falcão Foto: Diego Vara / Agencia RBS

No último programa ao vivo do ano, o Cartão verde recebe o técnico e ex-jogador Paulo Roberto Falcão. Ídolo do Internacional, ele faz uma projeção para o futebol em 2017 e fala das dificuldades que o time enfrentará para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A atração vai ao ar na TV Cultura às 22h.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH