Cinco pessoas morrem após acidente entre carro e caminhão na BR-282 em Bocaina do Sul 

Trânsito 31/12/2016 | 00h12 Atualizada em

Um Corsa com placas de Florianópolis se envolveu em um grave acidente com um caminhão no Km 174,5 da BR-282 em Bocaina do Sul, cidade próxima de Lages, na Serra de Santa Catarina. As cinco pessoas que estavam no veículo morreram no local, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente ocorreu por volta das 18h30min desta sexta-feira e chovia muito no momento da batida. Conforme detalhes repassados pela polícia, no carro estavam dois homens, duas mulheres e uma criança. O nome e a idade das vítimas não foi divulgada. O motorista do caminhão, com placas de Santo Amaro da Imperatriz, não se feriu. A identidade dele também não foi revelada.



