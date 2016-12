Cesar Souza Jr. não consegue pagar salários integrais de dezembro dos servidores municipais

Moacir Pereira 30/12/2016 | 09h02 Atualizada em

Prefeito Cesar Souza Junior (PSD) garantiu esta semana que efetuaria o pagamento dos salários de dezembro de todos os servidores. O secretário da Fazenda, André Bazzo, raspou o tacho e concluiu que não seria possível creditar a folha integral, avaliada em mais de R$ 60 milhões. A equipe de Gean Loureiro esteve na Caixa Econômica e confirmou: a folha de salários é parcial, totalizando apenas R$ 24 milhões. Não cobriu nem a metade.

Privilégios

Servidores municipais estão indignados. É que a gestão Cesar Souza Junior pagou a rescisão de todos os comissionados. Despesas superiores a R$ 2,4 milhões. Gean Loureiro, inteirado de tudo, reúne nesta sexta os secretários definidos, na sede da CDL de Florianópolis, para tratar da reforma administrativa e das medidas emergenciais relacionadas com a temporada de verão.

Vergonha

Encerrada de forma melancólica a atual legislatura da Câmara de Florianópolis. Teve vereadores presos, outros afastados do Legislativo, outro grupo denunciado pelo Ministério Público Federal por atos ilícitos. E na hora de dar uma contribuição aos contribuintes, reduzindo impostos e viabilizando parcelamento da dívida previdenciária, vital para a nova gestão Gean Loureiro, transfere tudo para fevereiro.

Saneamento

As duas unidades de saneamento instaladas pela Casan em Canasvieiras – a Estação de Tratamento de Esgoto e a Unidade de Recuperação Ambiental – foram idealizadas por técnicos da estatal e fabricados pela Fast Industrial, empresa com sede em Capinzal. Desde 1995 se especializou em equipamentos de proteção ambiental. As duas unidades são pré-fabricadas em estrutura de aço.

