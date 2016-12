Carrie Fisher, a Princesa Leia de "Star Wars", sofre infarto grave

Los Angeles 23/12/2016 | 19h37

A atriz de Hollywood Carrie Fisher sofreu um grave ataque cardíaco nesta sexta-feira durante um voo, de acordo com notícias divulgadas pela mídia americana especializada em celebridades que classificaram de "crítico" o seu estado de saúde.

O site TMZ relatou que a atriz de "Star Wars", de 60 anos, voava de Londres para Los Angeles quando sofreu um ataque cardíaco. Ela foi reanimada por um procedimento cardiopulmonar por socorristas que estavam a bordo.

Fisher passou mal 15 minutos antes do pouso no aeroporto de Los Angeles, segundo fontes citadas na condição de anonimato pelo TMZ, e foi levada às pressas por uma ambulância para o hospital.

De acordo com o jornal Los Angeles Times seu estado é "crítico".

"Às 12H11 pm, o departamento de bombeiros de Los Angeles respondeu [a um chamado de emergência] no portão 74 do aeroporto internacional LAX para atender a um paciente em parada cardíaca em um voo", disse à AFP o porta-voz dos bombeiros Erik Scott.

"Paramédicos se posicionaram perto e deram suporte de vida avançado imediatamento e tratamento agressivo para transportá-la a um hospital local", acrescentou, sem dar o nome da atriz.

Fisher, que viajava por seu oitavo livro "Princess Diarist", frequentemente fala e escreve frequentemente sobre seus anos de dependência de drogas e transtornos psicológicos.

Ela alcançou o estrelato mundial como a guerreira rebelde Princesa Leia na trilogia original "Star Wars", que tem sido um fenômeno cultural desde a estreia dos filmes de 1977 e 1983.

Seu personagem voltou às telas do cinema no ano passado, com o aguardado Episódio VII da saga, "O despertar da força". O Episódio VIII está em fase pós-produção, com estreia prevista para o final de 2017.