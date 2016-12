Carol Trentini batiza o filho caçula na igreja matriz de Itajaí

Celebridade 29/12/2016 | 15h23 Atualizada em





Foto: Reprodução / Instagram

A top model Carol Trentini e o marido, o fotógrafo de moda Fábio Bartelt, escolheram a igreja matriz de Itajaí para batizar o filho caçula, Benoah. A cerimônia ocorreu na manhã de quarta-feira, e a top postou fotos do batizado no Instagram.

A igreja matriz do Santíssimo Sacramento já havia sido cenário para o casamento de Carol e Fábio, em 2012. Ele é de Itajaí e mantém os laços com a cidade _ é sócio-administrador, inclusive, do Clube Atlético Itajaí, campeão da Série C do Catarinense.

O padrinho de Benoah é Anderson Baumgartner, irmão de Fábio e dono da Way Model, uma das maiores agências de modelos do país. Anderson também é padrinho do primeiro filho do casal, Bento.