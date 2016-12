Carmen Zanotto retorna ao Ministério da Saúde em busca de recursos prometidos

Moacir Pereira 28/12/2016 | 09h01 Atualizada em

Deputada Carmem Zanotto (PPS) retornou nesta terça ao Ministério da Saúde, em nome do Fórum Parlamentar Catarinense, para solicitar a transferência de recursos federais prometidos pelo governo. Também obteve garantia de publicação de todas as pendências federais no setor. Na foto, a deputada está com o secretário de Atenção à Saúde, Francisco de Assis Figueiredo.



Fantasmas

Tribunal Superior Eleitoral determinou investigações em três gráficas fantasmas que movimentaram mais de R$ 60 milhões na campanha de Dilma-Temer em 2014. Santa Catarina é um dos Estados investigados. As ações foram executadas pela Policia Federal, mas as informações foram concentradas no TSE, que está de recesso.

Salários

O secretário de Finanças de Florianópolis, André Bazzo, desdobra-se e raspa todos os tachos para tentar pagar até o dia 29 de dezembro os salários dos funcionários municipais. Se não vierem os R$ 5,4 milhões do governo federal, provenientes dos recursos da repatriação, os créditos só sairão na data sem os penduricalhos.

Curtas

*Prefeitura e Associação Empresarial lançam nesta quinta o Primeiro Guia Náutico de Itajaí.

*Com o início das férias de Paulo Brincas, assumiu interinamente a presidência da OAB de Santa Catarina, o advogado Luiz Mário Bratti.

