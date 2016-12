Cão é socorrido por PMs após desmaiar com calor em Joinville

Santa Catarina 28/12/2016 | 13h22 Atualizada em

Cabo Luiz Antônio Domingos recebeu o carinho do cão após o banho de mangueira

Cabo Luiz Antônio Domingos recebeu o carinho do cão após o banho de mangueira Foto: Reprodução / Facebook / Facebook

Um cachorro foi socorrido por policiais na tarde desta terça-feira, dia 27, após desmaiar próximo à base da Polícia Militar de Joinville. De acordo com o cabo Luiz Antônio Domingos, o animalzinho, que aparenta ser de rua, apareceu no local pela manhã bastante faminto e cansado.

— Estava tomando café da manhã quando ele chegou e começou a comer um pedaço de sabão que tinha no chão. Na mesma hora, peguei um pedaço do pão que eu estava comendo e dei para ele. O cachorro comeu e saiu dali — conta.





Cachorro não conseguia mais levantar Foto: Reprodução / Facebook

À tarde, durante o trabalho, um colega de Luiz encontrou o cão desacordado em uma poça de água formada na saída de um ar-condicionado. Para reanimar o animal, os militares deram um banho de mangueira. Na tarde de terça, os termômetros da cidade marcaram 39,2°, mas a sensação térmica era de 48°C, de acordo com a Central de Meteorologia da RBS.

— Quando eu vi o cachorro ali no chão, desmaiado, corri para jogar água nele. O animal estava bastante debilitado e o calor deve ter contribuído para ele passar mal. Depois do banho, comprei uma ração e dei para ele comer.



Mas Luiz, que trabalha há 18 anos na polícia, não imaginava que a sua atitude fosse repercutir tanto nas redes sociais. O sargento Valdemir Schmitz fez fotos do momento em que ele ajudava o cachorro e postou no Facebook. Não demorou muito para a história se espalhar na internet.

— Eu ajudei o cachorro como um ato de humanidade. Fiquei com pena dele quando vi a situação. Só queria ajudar — explica Luiz.



O policial conta que gosta de animais, tem dois cães e um gato em casa, e pretende ajudar esse cachorro daqui por diante.

— Vamos arrumar um espaço para ele aqui no pátio da nossa base. Ele vai ganhar uma casinha e terá os cuidados necessários para viver bem. Vai ser o mascote da corporação.

O cusco, que ainda não tem nome, não saiu do local desde que recebeu ajuda e carinho dos policiais. Pelo visto, ele também já escolheu a nova família.



Foto: Reprodução / Facebook

Segundo a médica veterinária Francyelle Barbieri, a hipertermia por insolação ou intermação em animais é mais comum do que se imagina, principalmente em dias quentes.



— Acontece com bastante frequência. A temperatura corporal do animal eleva e ocorre uma série de alterações metabólicas que podem levá-lo a óbito.

Quem tem um animalzinho em casa sabe muito bem como ele sente calor nesses dias de verão. Por isso, fique atento às dicas da especialista para manter a saúde do seu bichinho.

* Não esqueça de deixar sempre água fresca para o seu pet beber à vontade e trocá-la pelo menos uma vez por dia para que esteja sempre nova.

* Os animais não devem ficar em contato direto com o sol porque, assim como humanos, eles se queimam e podem ter intermação. Garantir um local com sombra é essencial. Se você mantém cães em canil, não deixe a casinha deles em um local ensolarado ou permita que o animal fique solto para escolher um lugar mais adequado para deitar. Se deixa-os dentro de casa, ventile o ambiente.

* Não leve o seu cachorro para passear nos horários em que o sol está muito forte. Dê preferência para o início da manhã ou final da tarde, assim o cansaço não será tão grande.

* Para os bichinhos que tem pelo longo, a tosa é uma opção para amenizar o calor, mesmo que a aparência do animal não fique a mesma. A saúde deve vir em primeiro lugar.

* As infestações de pulga, carrapatos e mosquitos também são maiores no verão. Manter o ambiente limpo, banho em dia e aplicação de antipulgas é preciso para evitar as pragas.

* Preste atenção na quantidade e velocidade com que seu animal come. Muita comida ingerida rapidamente pode causar um grande mal estar ao seu pet.

* Jamais deixe seu animal dentro de um veículo. Mesmo na sombra ou com janelas ligeiramente abertas, uma temperatura externa de 30°C pode atingir os 50°C no interior do carro em poucos minutos.



