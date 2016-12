Câmara deverá votar reforma da Previdência até o final de março

Brasília 22/12/2016 | 19h00 Atualizada em

Em um almoço realizado nesta quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), combinou o cronograma de votação da reforma da Previdência e outros projetos do ajuste fiscal com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Para Maia, a Câmara deve finalizar a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência até o final de março.

Dois dias depois de a Câmara dos Deputados impor uma derrota à equipe econômica do governo ao modificar o projeto de lei da renegociação da dívida dos Estados com a União, Maia manifestou apoio às medidas do ajuste fiscal.

Após o encontro com Meirelles, o presidente da Câmara, que chegou a se referir à equipe econômica como "pessoas que têm um coração que não bate com emoção", defendeu as medidas adotadas pela Fazenda.

— Quero deixar claro, em relação à votação desta semana, que a nossa posição e da base aliada é de compromisso com o ajuste fiscal, com as votações que teremos no próximo ano, principalmente na reforma da Previdência — disse o Rodrigo Maia.

— É muito importante e que isso ficasse claro e que não paire nenhuma dúvida do nosso apoio à equipe econômica. Temos que ter tranquilidade para ajudar os governadores mas, de forma nenhuma, abrir mão de uma questão que é fundamental, do meu ponto de vista, que é a garantia do equilíbrio e do ajuste fiscal — acrescentou.

Na última terça-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei que tratava da renegociação das dívidas dos Estados com a União retirando do texto pontos considerados essenciais para a equipe econômica. As chamadas contrapartidas, que haviam sido incorporados ao projetos na votação no Senado, obrigavam os estados a, entre outros pontos, não conceder reajuste a servidores, aumentar a contribuição previdenciária do funcionalismo e extinguir órgão públicos.



