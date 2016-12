Londres 29/12/2016 | 06h47

As principais bolsas europeias abriram nesta quinta-feira em baixa no penúltimo dia útil do ano.

O índice FTSE-100 da bolsa de Londres perdia 0,48%, o Dax de Frankfurt 0,55% e o CAC 40 de Paris 0,48%.

O Ibex 35 de Madri evoluía, por sua vez, em baixa de 0,66%.

* AFP