Blumenau registra a maior temperatura desde 1949

Calor! 27/12/2016 | 19h06

Enquanto as reclamações referentes ao calor intenso proliferavam nas redes sociais entre aqueles que estão em Blumenau, e as imagens de ostentação dos que estavam de frente para o mar geravam um tantinho de inveja, dados do Centro de Operação dos Sistemas de Alerta (Ceops) da Furb apontavam nesta terça-feira aquela que é a maior temperatura na cidade desde 1949: 42,1 ºC, na estação manual da universidade, às 16h20min, com sensação térmica que chegou a 52,3 ºC.



Conforme Mario Cesar de Oliveira, técnico hidrometrista do Ceops, os dados de 67 anos atrás eram coletados pelo Ministério da Agricultura, em uma estação perto do Hospital Santo Antônio, hoje desativada. O recorde de Blumenau ainda é de janeiro de 1931: 43 ºC.



Esses números conflitam com os dados Alertablu — órgão oficial do município —, mas não deixam de destacar as altas temperaturas. As informações da prefeitura são de que os termômetros atingiram 41,3 ºC às 15h45min e a sensação térmica, 46,3 ºC às 13h15min. Foi o calor mais intenso registrado no Brasil durante esta terça —conforme órgãos oficiais — e também o maior da série histórica do Alertablu, que iniciou há dois anos. Desde 2014 Blumenau não registrava ondas de calor com temperaturas ultrapassando os 40 ºC.



O meteorologista Gustavo Verardo explica que a chegada de uma frente fria que passa pelo Rio Grande do Sul traz os ventos quentes da região Amazônica, o que eleva a temperatura. O relevo do Vale do Itajaí favorece a manutenção do calor, o que aumenta a sensação de ar abafado.



A partir desta quarta-feira, porém, o tempo muda e as temperaturas máximas não devem ultrapassar a marca dos 30 ºC em Blumenau. Entre amanhã e quinta-feira, o dia deve ser de nebulosidade, com os termômetros próximos dos 29 ºC. Já de quinta em diante — até o fim de semana — os dias devem ter sol entre nuvens, com chuva de verão entre a tarde a noite.