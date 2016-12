Balada do ano: shows de Jorge Ben e Nego do Borel em Florianópolis terá a elite do futebol mundial 

Clube do Assinante 27/12/2016 | 03h01 Atualizada em

Com a promessa de ser a balada do ano, a festa de abertura do verão do P12 nesta terça terá como anfitrião o jogador Daniel Alves. Na lista de convidados figuram nada menos que os principais nomes da elite do futebol mundial — há quem diga que Neymar e Thiago Silva já confirmaram presença. Para animar, o Openning Summer 2017 terá shows do rei do samba rock Jorge Ben e do funkeiro queridinho do momento, o Nego do Borel. Ney Alves e Thiago Matheus também se apresentam, além dos DJs Pinho Menezes e Du Oliveira.

E Daniel Alves deve subir ao palco: na última terça o cantor Thiago Matheus lançou o clipe da música Eu não quero casar, com a participação especial do jogador. O vídeo de sertanejo-balada teve em menos de 24 horas mais de 1,5 milhão de visualizações. Assista:

Como praxe, todo ano o parador de praia promove uma festa oficial de largada da programação de verão. Jorge Ben, já velho conhecido da casa, apresentará os maiores sucesso da carreira acompanhado da Banda do Zé Pretinho. Do alto de 71 anos, mais de 20 discos lançados e composições gravadas pelos maiores nomes da música mundial, Jorge mantém o título de rei da simpatia e do balanço.

Do Borel para o mundo



Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, tem apenas 24 anos e já lançou três álbuns, gravou novela, é conhecido pelas performances de humor no palco e por batalhar desde cedo por um espaço no cenário do funk carioca. Tanto trabalho rendeu o merecido posto de queridinho do momento.



Nascido numa comunidade da Tijuca no Rio de Janeiro, aos 10 anos de idade despertou para a música e desde então trabalha por um lugar ao sol. Ele começou a ganhar destaque depois do hit Brincadeira das Maravilhas, em parceria com o grupo Bonde das Maravilhas. Mas foi em 2012 que estourou o primeiro sucesso, com Os caras do momento — música que ultrapassou a marca de 39 milhões de visualizações no Youtube, sucedido de Bonde dos Brabos e Diamante da Lama.

Ele agora está com novo trabalho, Menina má, com uma pegada mais pop e a participação especial do grupo Melanina Carioca.

AGENDE-SE



O quê: Openning Summer P12 - Balada do Ano by Daniel Alves, com Jorge Ben Jor, Nego do Borel, Thiago Matheus e Ney Alves

Quando: terça-feira, das 10h às 22h. Show previsto para começar às 18h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/nº, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 60 (pista 4º lote). Sócio do Clube do Assinante tem 20% de desconto na compra via Ingresso Rápido e no local.

Informações: (48) 3284-8156

Leia também

Você que ama sertanejo: confira os shows da semana do gênero em SC

Árabe com maracatu: trio carioca Os Camelos faz turnê por Florianópolis