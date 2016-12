Augusto Ittner: Vôlei de Blumenau garante parceiro forte para 2017

Investimento no esporte 26/12/2016 | 10h31







O contrato só será assinado em meados de janeiro e por isso o nome da empresa não foi confirmado, mas a diretoria do(Apan/Barão/Cremer/FMD) fechou com um importante parceiro na última quarta-feira. Um verdadeiro presente de Natal para os apaixonados pelo esporte na cidade e que pode ser a alavanca que o clube precisava para garantir o acesso àEm território paulista o diretor financeiro da equipe, Luis Fernando Novaes, conseguiu convencer umaa investir no projeto das categorias de base. Serão repassados R$ 250 mil deduzidos do Imposto de Renda (IR), valor que corresponde a 55% do total que a equipe pode captar junto a empresas tributadas em lucro real – ou seja, com receita bruta anual acima de R$ 48 milhões – e pessoas físicas, que podem deduzir 6% do IR para investir no projeto.Novaes falou com empolgação a respeito do assunto, já que o montante é significativo pensando no plano do time para esta temporada, que é subir à elite do vôlei. Muito embora o valor tenha que obrigatoriamente ser investido na base, a diretoria poderá gastar aquilo que antes ia para categorias inferiores na equipe adulta, que disputará a Superliga B a partir de 7 de janeiro. A estreia do time blumenauense será contra o Jaó, de Goiás. Já a primeira partida em casa ocorre uma semana depois, no dia 14, contra o Rádio Clube, do Mato Grosso do Sul, no ginásio da Escola Barão do Rio Branco.