Bagda 22/12/2016 | 10h31

Ao menos 23 pessoas, entre elas 15 civis, morreram nesta quinta-feira em três atentados simultâneos com carro-bomba em uma localidade do norte do Iraque retomada recentemente do grupo Estado Islâmico (EI), informou o exército.

"Um ataque terrorita cometido com três carros-bomba contra um mercado de Gogjali matou 15 civis e 8 policiais", indicou o Centro de Coordenaçã das Operações contra o EI em um comunicado.

* AFP