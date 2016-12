Riade 22/12/2016 | 15h23

A Arábia Saudita anunciou nesta quinta-feira que prevê um déficit orçamentário de 52,8 bilhões de dólares para 2017, por causa da queda do preço do petróleo, embora também tenha informado que as receitas previstas neste ano não caíram como o previsto.

O orçamento para o ano que vem prevê receitas de 184 bilhões de dólares e um gasto público de 237 bilhões de dólares.

