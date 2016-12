AO VIVO: acompanhe o trânsito na saída para o feriado de Ano-Novo nas principais rodovias de SC 

Movimentação em tempo real 30/12/2016 | 08h13 Atualizada em

Sexta-feira começou com trânsito tranquilo em Florianópolis

Às vésperas da virada de ano o trânsito se intensifica nas principais rodovias de Santa Catarina. A expectativa da Autopista Litoral Sul é que o fluxo aumente 100% durante o feriado, com até 67 mil veículos transitando por dia na BR-101.

Nesta sexta-feira é esperado o pico de movimento sentido praias. Embora não haja horários para ocorrerem os congestionamentos, a orientação da PRF é evitar pegar a estrada entre o fim de tarde e o começo da noite, quando há mais movimento.

— O melhor horário para viajar no verão é pela manhã: há menos movimento e a temperatura também está mais agradável — diz o inspetor regional da PRF, Adriano Fiamoncini.

BR - 101 - Grande Florianópolis: Fluxo é intenso na rodovia, mas não há registro de filas. Atenção para o acúmulo de água em trechos da pista.



BR-101 - Sul do Estado: Trânsito intenso na região de Tubarão, mas sem registro de filas. Também não há lentidão na região do Morro dos Cavalos, em nenhum sentido.

BR-101 - Litoral Norte: Acidente em Itapema, no km 145 sentido a Curitiba, ocasiona um quilômetro de lentidão. Arcanjo 03, do Corpo de Bombeiros de Blumenau, foi acionado para atender a ocorrência. Em Itajaí, acidente leve no km 117 gera fila por dois quilômetros sentido a Florianópolis.

BR-101 - Norte do Estado: Alto fluxo de veículos no pedágio de Garuva ocasiona fila por dois quilômetros sentido a Florianópolis.



Avenida Gov. Celso Ramos (acesso a Porto Belo e Bombinhas): Movimento intenso sentido litoral.



BR-280: fluxo é abaixo do esperado na manhã desta sexta-feira, segundo a PRF. Expectativa é que o movimento se intensifique a partir do começo da tarde sentido São Francisco do Sul.



BR-470: movimento é intenso entre Blumenau e Gaspar, sentido Litoral, sem registro de filas.



BR-282: trânsito tranquilo ao longo da rodovia, segundo a PRF.



Centro e continente: trânsito é tranquilo na Av. Beira-Mar Norte e flui bem nos dois sentidos da Via Expressa.

Lagoa da Conceição: formação de fila na Av. Osni Otiga para acesso a Av. das Rendeiras, onde o fluxo é intenso.

SC-401 - Norte da Ilha: Nos Ingleses, o trânsito é lento no trecho final da SC-403 e na Rodovia João Gualberto Soares (SC-406) sentido praia. Fluxo intenso na SC-401, sem registro de lentidão.



SC-405 - Sul da Ilha: Fila sentido praias começa no Elevado da Seta e segue ao longo da SC-405 até o Trevo do Rio Tavares. Sentido Centro o trânsito flui bem.





