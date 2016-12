AO VIVO: acompanhe o trânsito do retorno do Natal nas principais rodovias de SC 

Movimentação em tempo real 26/12/2016 | 08h10 Atualizada em

A segunda-feira amanheceu sem registro de filas no Estado, bem diferente do fim de semana com fluxo intenso na maior parte das vias, o que resultou em oito mortes entre sexta-feira e domingo. A expectativa de autoridades é que a movimentação de turistas chegando para as festas de Ano-Novo comece a crescer a partir de hoje. O Diário acompanha as condições de tráfego nas principais rodovias. A cobertura é colaborativa: use #t24horas no Twitter, Instagram e Facebook.

BOLETIM DO TRÂNSITO



Situação às 8h:



BR - 101 - Grande Florianópolis: Fluxo intenso de veículos no trecho entre Palhoça e São José, sentido Curitiba, com formação de filas.

BR-101 - Sul do Estado: Movimento tranquilo, sem lentidão e sem filas.



BR-101 - Litoral Norte e BR-101 - Norte do Estado: Fluxo normal, sem filas.



BR-280: Segundo a PRF, não há formação de filas na rodovia.



BR-470: Trânsito tranquilo, com alerta da PRF para redução de velocidade nos trevos de acesso a municípios.



BR-282 - Rancho Queimado: Sem registro de filas na rodovia.



Florianópolis

Centro e continente: Tráfego sem filas na região central de Florianópolis.

SC-401 - Norte da Ilha: Tráfego tranquilo e sem registro de acidentes na madrugada.

SC-405 - Sul da Ilha: Movimento tranquilo e sem registro de acidentes.





Violência no trânsito

Pelo menos oito pessoas morreram em acidentes de trânsito desde sexta-feira no Estado. Acompanhe o resumo das ocorrências:

Domingo:

Indaial: motociclista morre em acidente na BR-470

Bom Jesus: motociclista morreu em acidente na SC-480 por volta das 6h.

Sábado:

Vidal Ramos: motociclista morreu após cair de moto na SC-110 por volta das 5h.

Campo Belo do Sul: prefeito reeleito da cidade morreu em acidente na BR-116.

Jacinto Machado: veículo capotou e caroneiro morreu na SC-285 às 3h20min.

Sexta-feira:

Siderópolis: acidente entre motos deixou um morto no início da noite em uma estrada no interior da cidade.

Gaspar: acidente entre moto e Kombi deixou um morto na tarde de sexta-feira em uma via interna do município.

Içara: colisão entre carro e caminhão deixou um morto na manhã de sexta-feira.

Aumento no fluxo nas rodovias

Durante a tarde da última sexta-feira, PMRv e PRF registraram tráfego intenso em várias vias, principalmente com a movimentação de pessoas retornando de balneários. A Polícia Federal estima circulação de pelo menos 1,4 milhão de argentinos na temporada de verão. O posto da PF em Dionísio Cerqueira fez o cadastro de 280 argentinos que atravessaram a fronteira para Santa Catarina entre 0h e 20h de sexta-feira. No sábado, o movimento intenso ocorreu pela manhã. Ao longo do dia, 200 visitantes do país vizinho cruzaram a fronteira. De acordo com informações do posto policial de Dionísio Cerqueira, o movimento de argentinos se intensificará a partir de segunda-feira.

