Ao menos 34 morrem em atentados na cidade iraquiana retomada pelo EI

Bagda 22/12/2016 | 17h10

Ao menos 34 pessoas, entre elas vários civis e trabalhadores humanitários, morreram nesta quinta-feira em três atentados simultâneos com carro-bomba em uma localidade do norte do Iraque retomada recentemente do grupo Estado Islâmico (EI), informou o exército.

O ataque foi reivindicado pelo EI, que se comunicou afirmando que tratava-se da ação de três suicidas conduzindo carros-bomba.

"Um ataque terrorista cometido com três carros-bomba contra um mercado de Gogjali matou 15 civis e 8 policiais", indicou previamente o Centro de Coordenação das Operações contra o EI em um comunicado. Posteriormente o número de mortos aumentou para 34.

Gogjali faz divisa com o leste de Mossul, desde 2014 terreno do EI contra o qual as forças armadas iraquianas executam uma ofensiva desde 17 de outubro.

Em 1º de novembro, como parte dessa ofensiva, as unidades de elite iraquianas invadiram Gogjali para expulsar extremistas islâmicos que estavam em seu interior.

As forças iraquianas, apoiadas pela coalizão internacional anti-extremista encabeçada pelos Estados Unidos, conseguiram controlar alguns bairros do leste de Mossul, enquanto o EI continua presente no oeste.

* AFP