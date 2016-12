Anúncios de Temer traz mudanças positivas a CLT

Moacir Pereira 23/12/2016 | 08h03 Atualizada em

A reforma trabalhista tão necessária para livrar o Brasil desta legislação jurássica e desatualizada ainda não veio. Mas o governo Temer deu sinais positivos de pequenas alterações que vão aprimorar as relações entre empresários e trabalhadores.

Há muito tempo que em várias cidades catarinenses há consenso sobre a redução do intervalo de trabalho para o almoço de 60 para 30 minutos. Há décadas, em Blumenau, por exemplo, é aspiração maior dos trabalhadores. Por que? Reduzindo o tempo do almoço em meia hora eles estariam dispensados do trabalho aos sábados. Podiam cuidar das famílias.

As empresas que viam nesta inovação uma forma de prestigiar seus colaboradores recebiam notificações e até multas do Ministério Público do Trabalho. A arcaica CLT não permitia e atualização.

Empregados em qualquer empresa que desejassem optar por férias parceladas em duas de 15 dias estão impedidos pela mesma obsoleta CLT, obra da ditadura getulista que sindicalistas vesgos e ideologicamente comprometidos com o atraso continuam apoiando.

São dois exemplos concretos das várias alterações anunciadas ontem no projeto de lei assinado pelo presidente Michel Temer.

A lamentar apenas que não tenha assinado uma medida provisória para fazer valer de imediato as progressistas modificações.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



"O Brasil é maior do que a Lava Jato", diz Aécio Neves em Florianópolis



Em Florianópolis, Aécio Neves defende as reformas e a Lava-Jato



GIlberto Kassab conhece laboratório-fábrica da Fundação Certi em Florianópolis