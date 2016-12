Anatel só é eficaz quando avalia reajustes nas tarifas 

Moacir Pereira 27/12/2016 | 13h16 Atualizada em

A Anatel, incompetente ou omissa em Santa Catarina na fiscalização das operadoras de telefonia celular, é sempre muito eficaz quando examina reajustes nas tarifas. Está anunciando aumentos de até 20% a partir de 1º de janeiro de 2017. Os índices variam conforme os planos das operadoras.



O sinal, este, continua uma piada, quando não está ausente.

Imposto

Câmara de Florianópolis realiza amanhã, a partir das 16h, a última sessão do ano. Quatro projetos do prefeito serão apreciados. Entre os mais importantes o que separa a taxa de lixo do IPTU e o que reduz, por 180 dias, a alíquota do ITBI de 3% para 2%. A Prefeitura quer cobrar a taxa de lixo isoladamente para depois incorporá-la nas faturas da Casan ou da Celesc.



Frustrações

Taxa de ocupação da rede hoteleira de Florianópolis e várias cidades do litoral catarinense está frustrando o setor empresarial. De acordo com os últimos dados, a média de reserva é de apenas 80%. A redução da demanda é consequência da crise financeira. Milhares de turistas gaúchos que sempre vieram passar o Réveillon são servidores públicos e estão com os salários atrasados. Quando recebem, pagam as dívidas.

Curtas

*Vice-presidente da Fiesc, Tito Schmitt vai priorizar em 2017 projetos de combate à evasão escolar no ensino regular dentro do ¿Movimento da Indústria pela Educação¿.

*O prefeito de Criciúma, Márcio Búrigo (PP), realiza hoje a última reunião da equipe para prestação de contas da atual gestão.

