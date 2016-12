A máquina de sucessos chamada George Michael

Paris 26/12/2016 | 13h06

Ícone do pop, George Michael deixou sua marca nos anos 1980 e 1990 com inúmeras canções de culto, indissociáveis de uma época onde os videoclipes garantiam o sucesso em igual ou maior medida que as próprias melodias.

A seguir, 10 músicas emblemáticas do cantor:

No grupo Wham:

- "Wake me up before you go-go" (1984). Primeiro sucesso da dupla George Michael e Andrew Ridgeley. O videoclipe é típico dos anos oitenta. George Michael, que veste um short bicolor e exibe um penteado volumoso, salta e canta diante de admiradoras.

- "Last Christmas" (1984). Esta canção se tornou um clássico das festas de fim de ano, principalmente no Reino Unido, embora não fale de lembranças natalinas, mas de um relacionamento rompido. O sucesso foi regravado por Coldplay, Kylie Minogue e Taylor Swift.

- "Careless Whisper" (1984). Um solo de saxofone abre esta balada que fez namorados dos anos oitenta dançarem. George Michael a escreveu quando tinha 17 anos. No videoclipe, o cantor aparece muito chique, de terno preto, abandonando as roupas extravagantes da época.

Sozinho:

- "Faith" (1987). Esta faixa de seu primeiro álbum solo tem uma pegada roqueira que contrasta com as canções melosas do início da sua carreira. No videoclipe, o cantor veste uma jaqueta de couro e usa um brinco em forma de crucifixo.

- "I want your sex" (1987). "I want your sex/I want your love, I want your... sex": com um refrão tão atrevido e um videoclipe sensual, com lingerie e lençóis de seda, o cantor teve problemas com a censura, por exemplo com a BBC. No entanto, a última imagem do vídeo mandava uma mensagem menos polêmica: "Explore monogamy" ("Explore a monogamia"), em uma época em que a Aids causava estragos.

- "One more try" (1987). Esta balada ultrarromântica de seis minutos deixa entrever um George Michael mais sombrio, que canta sobre o medo de começar um novo relacionamento amoroso.

- "Freedom !" (1990). Para o videoclipe desta canção, do álbum "Listen Without Prejudice", George Michael chamou algumas das modelos mais famosas da época - Cindy Crawford, Naomi Campbell e Linda Evangelista -, que aparecem cantando em playback.

- "Don't let the sun go down on me" (1991). Esta versão ao vivo interpretada com Elton John, o autor da canção, teve um enorme sucesso e se tornou um clássico de George Michael nos palcos.

- "Jesus to a child" (1996). George Michael só revelou sua homossexualidade em 1998, mas tinha deixado pistas anteriormente. Foi o caso desta canção de sete minutos, que escreveu em memória de seu ex-namorado, o brasileiro Anselmo Feleppa, morto em 1993.

- Outside (1998). Nesse ano, George Michael, que já não era tão popular como nos anos oitenta, foi detido por atentado ao pudor em um banheiro público frequentado pela comunidade homossexual de Beverly Hills. Após revelar sua homossexualidade, riu daquele episódio nesta canção, que propõe uma nova ode ao sexo livre, com um videoclipe paródico.

