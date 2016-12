"A crise de outros Estados pode atingir Santa Catarina", diz secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni

Moacir Pereira 31/12/2016 | 10h05 Atualizada em

Qual o valor total da dívida do Estado que fica para 2017?

Santa Catarina conseguiu uma façanha em 2016. Manteve o equilíbrio fiscal, coisa que outros Estados não fizeram e vários estão insolventes. Não pagaram o 13º salário dos servidores. Temos um problema sério na área da saúde. As despesas são crescentes, as pessoas precisam do atendimento, mas os custos são dolarizados. Vamos enfrentar este desafio. Números finais não temos. Só no dia 15 de janeiro.

E quais as prioridades de 2017?

O governador fixou a política correta: não aumentar os impostos e não conceder nenhum reajuste salarial. Além disso não admitir aumento do custeio do Estado. A prioridade é prosseguir nesta estratégia, pois o crescimento brasileiro está bastante ameaçado.

Como assim?

O Brasil precisa reagir, precisa crescer. O que está acontecendo nos outros Estados, cedo ou tarde, poderá atingir também Santa Catarina. Os municípios já estão em situação bastante precária. O desafio é superar os desafios, com qualidade de gestão. O esforço é fazer Santa Catarina distanciar-se da crise nacional.

Quando a economia começa a aquecer para valer?

Os indicadores mostraram que o fundo do poço teria sido julho de 2016. A partir dali os setores econômicos começaram a reagir. O que ocorreu nos últimos dias foi mau humor com a classe política e as más noticias da área política. O Brasil precisa virar a página, restabelecer a confiança e viabilizar novos investimentos privados. Santa Catarina é hoje o Estado mais competitivo do Brasil.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Secretariado de Gean Loureiro está praticamente definido



Reforma previdenciária e restabelecimento da autoridade são mudanças importantes para 2017



Instituto Kairós termina 2016 com balanço positivo na recuperação de dependentes químicos