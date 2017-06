Wilson quer Figueirense com postura agressiva diante do Atlético-GO

01/06/2011 | 16h47

O goleiro Wilson, um dos destaques do Figueirense nas duas primeiras rodadas do Brasileiro, afirmou que a postura do time contra o Atlético-GO, sábado no Scarpelli, tem que ser mais agressiva. O jogador enfatiza que o time tem que pressionar desde o início para desmontar uma possível retranca do adversário:



— Jogando em casa temos que ter uma postura mais ofensiva, pressionar mais o adversário. Acredito que o Atlético-GO vá jogar um pouco mais fechado, explorando os contra-ataques e temos que a destruir a retranca deles.



O goleiro mostra confiança e disse que pelas duas primeiras rodadas o Figueirense tem condições de jogar de igual para igual com todas as equipes:



— Pelas duas primeiras partidas acredito que a gente demonstrou que está no caminho certo e podemos enfrentar qualquer equipe de igual para igual. Mas o campeonato está no começo e ainda tem muita coisa para acontecer.



Nesta quinta, o treino será às 21h no Orlando Scarpelli, onde o técnico Jorginho começa a esboçar o time que enfrenta o Atlético-GO no sábado