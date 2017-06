Venda de veículos novos no país cresce 10,1% em maio

01/06/2011 | 18h42

Os emplacamentos de veículos novos no mercado brasileiro somaram 318.560 unidades em maio, ante 289.202 unidades em abril, o que representou uma alta de 10,15%, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Em relação a maio do ano passado, quando foram comercializados 251.098 veículos, a alta foi de 26,87%.



Nos cinco primeiros meses de 2011, foram vendidas 1.432.962 unidades no País, alta de 8,81% ante o mesmo período do ano passado. Considerando o desempenho de todos os segmentos analisados pela Fenabrave, que inclui motos e implementos rodoviários, o setor automotivo vendeu 502.079 unidades em maio, uma alta de 12,41% ante abril e um crescimento de 23,68% ante o mesmo mês de 2010.



Entre janeiro e maio deste ano, as vendas somaram 2.055.340 unidades, o que representa um avanço de 9,20% ante os primeiros cinco meses de 2010. Levando-se em conta apenas automóveis e comerciais leves, as vendas em maio subiram 10,12% ante abril, para 300.534 unidades. Na comparação com maio de 2010, houve alta de 27,46% no número de emplacamentos. Em cinco meses, a alta é de 8,25%, para 1.351.165 unidades. Já as vendas de caminhões e ônibus, com 18.026 unidades em maio, aumentaram 10,66% ante abril e subiram 17,73% ante igual mês de 2010. No acumulado do ano, as vendas foram 18,97% maiores e atingiram 81.797 unidades.



Ainda de acordo com a Fenabrave, foram vendidas 171.658 motocicletas em maio, alta de 17,50% ante o abril e de 19,33% ante maio do ano passado. No acumulado do ano, com 756.402 motos vendidas, o mercado registra alta de 9,22% nas vendas. O comércio de implementos rodoviários somou 5.433 unidades no mês passado, alta de 4,40% ante abril e queda de 3,12% ante maio de 2010. Na comparação com os primeiros cinco meses do ano passado, houve alta de 8,45%, com vendas de 23.711 unidades.