Tropa de Elite 2 é o grande vencedor do 10º GP do Cinema Brasileiro

01/06/2011 | 11h56

Sim, Tropa de Elite 2 foi o grande vencedor do 10º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, entregue na terça-feira no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Maior bilheteria da história do cinema produzido no país, o longa de José Padilha concorreu em 16 categorias e ganhou o troféu de melhor filme brasileiro de 2010 e outros oito prêmios. Wagner Moura ganhou como melhor ator.



Chico Xavier, de Daniel Filho, que também concorreu a 16 prêmios, levou três. Quincas Berro D'Água, As Melhores Coisas do Mundo e Lula, o Filho do Brasil (este último com o prêmio de melhor atriz para Glória Pires) estiveram entre os outros títulos lembrados pela Academia Brasileira de Cinema.



Confira a lista com os premiados:



Melhor filme: Tropa de Elite 2, de José Padilha

Melhor documentário: O Homem que Engarrafava Nuvens, de Lírio Ferreira

Melhor longa infantil: Eu e Meu Guarda-Chuva, de Toni Vanzolini

Melhor direção: José Padilha (Tropa de Elite 2)

Atriz: Glória Pires (Lula, o Filho do Brasil)

Ator: Wagner Moura (Tropa de Elite 2)

Atriz coadjuvante: Cassia Kiss (Chico Xavier)

Ator coadjuvante: André Mattos (Tropa de Elite 2) e Caio Blat (As Melhores Coisas do Mundo)

Roteiro original: Tropa de Elite 2 (Bráulio Mantovani e José Padilha)

Roteiro adaptado: Chico Xavier (Marcos Bernstein)

Direção de fotografia: Tropa de Elite 2 (Lula Carvalho)

Direção de arte: Quincas Berro D'Água (Adrian Cooper)

Montagem (ficção): Tropa de Elite 2 (Daniel Rezende)

Montagem (documentário): Dzi Croquettes (Raphael Alvarez)

Figurino: Quincas Berro D'Água (Kika Lopes)

Maquiagem: Chico Xavier (Rose Verçosa)

Efeitos visuais: Nosso Lar (Darren Bell, Geoff Scott e Renato Tilhe)

Som: Tropa de Elite 2 (Alessandro Laroca, Armando Torres Jr. e Leandro Lima)

Trilha sonora: O Homem que Engarrafava Nuvens (Guto Graça Mello)

Trilha sonora original: Olhos Azuis (Jaques Morelenbaum)

Filme estrangeiro: O Segredo dos seus Olhos, de Juan José Campanella (Argentina)

Voto popular (ficção): Tropa de Elite 2

Voto popular (documentário): Dzi Croquettes , de Raphael Alvarez e Tatiana Issa

Voto popular (filme estrangeiro): A Rede Social, de David Fincher (EUA)

Curta-metragem (ficção): Recife Frio, de Kleber Mendonça Filho

Curta-metragem (documentário): Geral, de Anna Azevedo

Curta-metragem (animação): Tempestade, de Cesar Cabral