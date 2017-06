Superávit comercial é de US$ 3,529 bilhões em maio

01/06/2011 | 12h26

A balança comercial brasileira fechou o mês de maio com um superávit de US$ 3,529 bilhões, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). O resultado ficou alinhado à mediana de US$ 3,500 bilhões das previsões dos analistas. As estimativas dos economistas variavam de superávit de US$ 2,500 bilhões a US$ 4,300 bilhões.

O saldo de maio é resultado de exportações de US$ 23,211 bilhões (média diária de US$ 1,055 bilhão) menos importações de US$ 19,682 bilhões (média diária de US$ 894,6 milhões). Pelo critério da média diária, as exportações em maio cresceram 25,2% ante maio de 2010, quando a média diária exportada foi de US$ 843 milhões. Na comparação com abril deste ano (média diária de US$ 1,061 bilhão), houve queda de 0,6%. A média diária das importações registrou um crescimento de 31,8% ante a média de maio de 2010 (US$ 678,8 milhões). Na comparação com abril deste ano, quando a média diária foi de US$ 963,7 milhões, houve um recuo de 7,2%. Na quarta semana de maio (do dia 23 ao dia 29), a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 320 milhões, com exportações de US$ 4,783 bilhões e importações de US$ 4,463 bilhões. Na quinta semana (do dia 30 ao dia 31), o saldo da balança foi positivo em US$ 463 milhões, com exportações de US$ 2,163 bilhões e importações de US$ 1,7 bilhão. Acumulado do ano A balança comercial brasileira acumula, de janeiro a maio deste ano, um superávit de US$ 8,558 bilhões, informou o MDIC.

Pelo critério da média diária, o valor é 52,5% maior que o registrado em igual período do ano passado, quando a balança comercial acumulava superávit de US$ 5,613 bilhões. No ano, as exportações somam US$ 94,616 bilhões, com média diária de US$ 918,6 milhões. Na comparação com igual período do ano passado, quando a média diária exportada foi de US$ 706,8 milhões, houve um aumento de 30% nas exportações neste ano. As importações somam, em 2011, US$ 86,058 bilhões (média diária de US$ 835,5 milhões). Na comparação com o mesmo período de 2010, quando a média diária importada foi de US$ 651,8 milhões, houve um aumento de 28,2%. A corrente de comércio do período (soma das importações e das exportações) atingiu US$ 180,674 bilhões, um valor 30,4% superior aos US$ 138,573 bilhões verificados em igual período do ano passado. No acumulado dos 12 meses encerrados em maio, a balança comercial brasileira registra superávit de US$ 23,139 bilhões, com exportações de US$ 224,438 bilhões e importações de US$ 201,299 bilhões.