São Bento do Sul vence a cidade de Moron no Dia do Desafio

01/06/2011 | 11h39

Com a mobilização de 27.782 pessoas, São Bento do Sul conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a disputa do Dia do Desafio. Sua concorrente, a cidade Cubana de Moron, registrou a participação de 35% da população, contra 37,14% de São Bento. No ano passado o município venceu a cidade mexicana de Palenque. Foram 22.288 pessoas participantes, 22,91% da população.



O evento é uma promoção do Sesc em parceria com a Prefeitura de São Bento do Sul. A programação especial aconteceu no dia 25 de maio em diversos pontos da cidade, e teve a adesão de entidades, grupos de terceira idade, indústrias, comércio, escolas públicas e privadas e público em geral.



Nesse dia, 1.320.398 catarinenses pararam por pelo menos 15 minutos para praticar algum tipo de atividade física. O Dia do Desafio, mobilizou 114 cidades de Santa Catarina. A mobilização foi 20% maior que a de 2010, quando 1,1 milhão de catarinenses aderiram ao evento.