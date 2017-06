Rodolfo, ex-Raimundos, faz pocket show em Joinville

01/06/2011 | 10h25

É mera coincidência, mas parece obra do destino que Rodolfo Abranches dê o ar da graça em Joinville duas semanas antes d'Os Raimundos - banda que ajudou a criar e integrou por anos - se apresentar em Joinville.Que ele tenha qualquer interesse nisso só não mais é improvável que alguma música do grupo aparecer no pocket show desta quarta-feira, na praça de eventos do Garten Shopping.Mas, como um bate-papo também está no programa, é provável que alguém lhe pergunte sobre os recentes boatos de uma volta da formação original Certeza que Rodolfo prefere falar sobre sua conversão e a rotina regrada e religiosa, inspiração para as canções que vêm compondo e apresentado na última década.Ele estará no Garten a partir das 19h30. O evento é gratuito.