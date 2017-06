Resumo do Jornal da Globo - Rede Globo

01/06/2011 | 00h52

— Polícia Civil prendeu PMs suspeitos de ataques a caixas eletrônicos em São Paulo.



— Professora que protegeu alunos durante tiroteio foi condecorada no México.



— Preocupação com o ambiente reúne representantes das maiores cidades do mundo em São Paulo.



— Governo federal decide que empresas privadas cuidarão de reformas e administração de três aeroportos para a Copa de 2014.



— Organização Mundial da Saúde admite que uso de celulares pode causar câncer.



— Reportagem mostra serviços de internet para pessoas que querem continuar na rede mesmo depois da morte.



— Dilma Rousseff vai almoçar com senadores do PMDB nesta quarta-feira.



— Sarney recua e decide liberar painel de impeachment de Collor na exposição do Senado.



— Subiu para 16 o número de mortos devido a surto de infecção na Europa.



— General da Sérvia acusado de crimes de guerra chegou a prisão em Haia.



— Senado aprovou hoje projeto que convoca plebiscito sobre a criação do Estado de Tapajós.



— Academia anuncia os vencedores do 10º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.