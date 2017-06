01/06/2011 | 08h42

Resumo do Bom Dia Brasil - Rede Globo

— Motoristas e condutores de trens começaram greve nesta quarta-feira no ABC Paulista.



— Policiais militares formavam quadrilha que explodia caixas eletrônicos em São Paulo.



— Cresce número de crimes de agiotagem, chantagem e extorsão em todo o país.



— Cartão de crédito tem novas regras a partir desta quarta-feira.



— Líderes discutem combate à poluição e ao aquecimento global em São Paulo.



— Restrições comerciais entre Brasil e Argentina deixa porto lotado de carros no Rio Grande do Sul.



— Legislação pode ser alterada para que produtos e serviços sejam pagos em moeda estrangeira na Copa de 2014.



— Reportagem mostra direitos do consumidor que compra imóveis na planta.



— Família de gaviões ataca moradores em Maringá, no Paraná.



— Pesquisa francesa indica que uso do celular pode causar câncer no cérebro.



— Jovem que cometeu bullying e extorquiu colega foi condenado a limpar escola no Mato Grosso do Sul.



— Barragens seguem em nível crítico em Bagé, no Rio Grande do Sul.



— Ministra dos Direitos Humanos disse que governo não tem condições de proteger os mais de 1,8 mil agricultores ameaçados de morte no país.



— Senado aprovou a realização de plebiscito para criação do Estado de Tapajós.



— Em meio a denúncias de corrupção, Fifa confirma eleição para presidente na Suíça.



— Nave espacial Endeavour retornou à Terra e será aposentada após 19 anos.



— Homem foi à igreja e acabou casando em cerimônia surpresa preparada pela noiva no Distrito Federal.