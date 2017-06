01/06/2011 | 22h07

Promoção de "AN" e Mapa homenageia 78 marcas, empresas, cidades e pessoas

Prêmio Top of Mind será entregue nesta quinta-feira, às 19h

O que mais uma marca quer é ser a primeira a ser lembrada na hora da compra pelo consumidor. Principalmente em uma época em que o consumidor está com mais dinheiro disponível para as compras, seja por causa da maior facilidade em conseguir crédito ou pela melhoria dos rendimentos.



As estratégias que 78 marcas, empresas, cidades e pessoas adotaram para firmar a sua marca na cabeça dos catarinenses vai ser premiada nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, no auditorio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), em Florianópolis, com o Top of Mind.



As marcas campeãs foram apontadas em pesquisa de amostragem, que ouviu 2,4 mil catarinenses em seis regiões do Estado: Grande Florianópolis, Norte, Sul, Vale do Itajaí e Planalto Serrano.



A iniciativa é de A Notícia, em parceria com o Instituto Mapa. Nesta 17ª edição conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), AM Construções e Martinelli Advocacia Empresarial e o patrocínio da Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina (Fecomércio), Banco Regional de Desenvolvimento do extremo Sul (BRDE) e Tractebel Energia.



— Proporcionamos pelo décimo sétimo ano consecutivo o reconhecimento e a premiação daqueles que souberam fazer valer a sabedoria das ideias, do trabalho, da ação e da comunicação eficaz dos seus valores. Aqueles que, com muita competência, conquistaram o primeiro lugar em destaque na prateleira mental do consumidor catarinense — diz José Nazareno Vieira, presidente do Instituto Mapa.



A pesquisa tem por objetivo identificar qual marca está mais presente na mente dos consumidores, avaliando o grau de popularidade e prestígio da mesma em relação à população. Investir na valorização das marcas é um bom negócio. Que o digam as cem mais valiosas do mundo.



Levantamento feito pela consultoria financeira e de marcas Millward Brown Optimum mostra que as cem marcas mais valiosas do mundo cresceram 17% em 2010. É uma expansão três vezes maior do que a economia mundial. Juntas, elas valem US$ 2,4 trilhões, aproximadamente o mesmo tamanho da economia francesa.



Os resultados quantitativos das pesquisas Top of Mind tem reflexos junto às empresas, agências de publicidade e veículos de comunicação e satisfazem a curiosidade do público em saber quais as marcas que mais ficam na memória e quais são as preferidas pelos consumidores.