01/06/2011 | 10h07

Milionário e José Rico fazem show em Joinville

No final de junho, a dupla se apresenta no Sítio Novo

No dia 29 de junho, a dupla Milionário e José Rico se apresenta no Sítio Novo, a partir das 21h30, em show de comemoração por quatro décadas de carreira.



No repertório, músicas conhecidas de várias gerações como: "A Dama de Vermelho", "Fuscão Preto", "Boate Azul", "Sessenta Dias Apaixonados" e "Viva a Vida".



O evento terá formato lounge, com mesas com seis cadeiras e atendimento com gastronomia para apenas mil pessoas.



Os ingressos individuais (em pé) custam de R$ 60 a R$ 80, dependendo do lote; para as mesas, ficam entre R$ 700 e R$ 1.500.

Aentradas podem ser compradas diretamente na Absolut Promoções, na rua Princesa Izabel, 447 - sala 16, ou pelo telefone (47) 3029-1546.