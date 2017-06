01/06/2011 | 17h40

Jobim e Cardozo anunciam que forças policiais atuarão em conjunto no Plano de Fronteiras

Foco é o combate ao narcotráfico, ao contrabando e ao tráfico de pessoas

Os ministros José Eduardo Cardozo (Justiça) e Nelson Jobim (Defesa) anunciaram na tarde de hoje que as Forças Armadas, a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Força Nacional de Segurança atuarão conjuntamente na execução do Plano Estratégico de Fronteiras.



Ao contrário do que havia sido previsto, Cardozo e Jobim não assinaram o acordo de cooperação para a execução do plano. O lançamento foi adiado para a próxima semana, mas não foi divulgado o motivo da mudança.



Durante a coletiva, informações como o orçamento do plano, o efetivo mobilizado para as operações e os locais de atuação também não foram divulgadas.



— O início das operações vocês vão saber no momento que acontecerem — disse Jobim. — Essa operação tem sucesso durante um período de tempo. Agora ela precisa se deslocar, porque os narcotraficantes e contrabandistas acabam de deslocando também.



De acordo com Cardozo, os recursos disponíveis para as ações na fronteira serão aumentados.



— À medida que conseguirmos a integração, conseguiremos a efetivação dos mecanismos de controle no combate à criminalidade — afirmou.



O governo brasileiro pretende entrar em contato com autoridades colombianas, peruanas, venezuelanas, bolivianas e paraguaias para traçar planos conjuntos na região de fronteira. O foco é o combate ao narcotráfico, ao contrabando e ao tráfico de pessoas.



Durante apresentação sobre o Centro de Operações Conjuntas, as autoridades de Brasília entraram em contato com militares da região amazônica por meio de um circuito interno de comunicação. Jobim ficou irritado porque a imagem deles apareceu apenas em um televisor, não no telão.