Goleiro Renan, do Avaí, desconversa sobre transferência: "Não sei de nada"

01/06/2011 | 14h38

A despeito de todas as notícias dando conta que a transferência é certa, o goleiro Renan segue negando ter conhecimento sobre o interesse do Corinthians em contratá-lo. Em entrevista ao repórter Fabiano Linhares, da rádio CBN Diário, concedida nesta quarta-feira, o jovem arqueiro do Leão falou sobre o negócio:



— Eu não estou sabendo de nada. Esse comentário está sendo tratado na imprensa, até a minha pessoa não chegou nada. Meu pensamento é no jogo de domingo, temos que buscar uma vitória diante do Santos.



Renan garantiu ainda estar tranquilo, e prefere deixar que seu empresário e o presidente do Avaí, João Nilson Zunino, resolvam a questão:



— O presidente é a pessoa certa para tratar isso (a negociação), junto com meu empresário. Se acontecer eu vou ficar feliz, mas meu pensamento é só no Avaí.