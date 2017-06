Goleiro Paes treina com o grupo do Avaí na Ressacada

01/06/2011 | 18h45

Quem esteve na Ressacada na tarde desta quarta-feira não pode deixar de perceber uma figurinha bem conhecida no meio dos trabalhos do elenco avaiano no gramado suplementar. O goleiro Paes participou do treino para manter a forma durante as férias do Beira-Mar, clube em que atua em Portugal. O atleta, que fez parte do elenco do Leão, deve retornar para a Europa no dia 25 de junho.



Focado no confronto com o Santos, os jogadores do Leão participaram de uma atividade física sob o comando do preparador Emerson Buck. Em seguida, o técnico Silas conduziu um trabalho técnico com ênfase na posse de bola e no posicionamento do time dentro de campo.



Nesta quinta-feira, o grupo trabalho em dois períodos e na sexta, o treino será somente à tarde. No sábado, o time trabalha pela manhã antes da viagem para Santos.