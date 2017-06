01/06/2011 | 11h13

Florianópolis sediará audiência pública da Comissão de Defesa Civil do Senado na região Sul

Senadores devem visitar ainda as outras quatro regiões do país

Uma comissão do Senado Federal deve visitar Florianópolis na próxima sexta-feira para uma audiência pública em que serão ouvidas as experiências e dificuldades da Defesa Civil de Santa Catarina no atendimento a casos de catástrofes climáticas no Estado. A reunião é a primeira de uma série de cinco que devem ser feitas em todas as regiões do país. Na capital catarinense, o encontro está marcado para as 9h30min, no plenário da Assembleia Legislativa.



Além da troca de experiências, a audiência deve servir ainda para discussão em torno das propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional, referentes ao tema e para a análise do modelo de países onde a resposta a catástrofes climática é eficiente, como Japão, Chile e Estados Unidos. Com as audiências, a Comissão pretende criar uma legislação com o foco na prevenção e na resposta rápida.



Segundo o relator da Comissão, o senador catarinense Casildo Maldaner, Santa Catarina foi escolhida para sediar o encontro na região Sul devido à frequência com que o Estado vem passando por problemas relacionados a catástrofes climáticas e ao fato de a Defesa Civil no Estado já acumular experiência na área. A Comissão de Defesa Civil do Senado é temporária e terá 90 dias para concluir o trabalho.



Devem participar do encontro os senadores Jorge Vianna, presidente da comissão; Casildo Maldaner, relator; Inácio Arruda, vice-presidente e Delcídio Amaral. Também estarão na audiência os senadores catarinenses Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer, além dos secretários de Defesa Civil dos três Estados do Sul, prefeitos de municípios atingidos por catástrofes e deputados que compõe a Comissão de Defesa Civil da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.