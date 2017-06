01/06/2011 | 14h54

Filme Se Beber, Não Case II bate recorde de bilheteria em estreia nos EUA

A arrecadação no primeiro final de semana superou a marca de Kung Fu Panda II

Sequência arrecadou 135 milhões de dólares neste fim de semana Foto: Reprodução / Divulgação

Se Beber, Não Case II, a história de uma despedida de solteiro que se complica, teve uma estreia espetacular nos cinemas americanos neste fim de semana, com direito à quebra de recorde, superando as aventuras de Kung Fu Panda II, segundo a empresa especializada Exhibitor Relations.



Já o filme Rio faturou 2,4 milhões neste final de semana, somando 135 milhões de dólares arrecadados desde a estreia, sete semanas atrás.



Os quatro amigos de Se Beber, Não Case II, que desta vez trocam Las Vegas por Bangcoc, arrecadaram 135 milhões de dólares neste fim de semana, superando com folga Kung Fu Panda II, que obteve 67,7 milhões de dólares. Com isso, Se Beber... bateu o recorde de arrecadação numa estreia nos EUA para o gênero de comédia.



De acordo com a Exhibior Relations, o filme arrecadou 105 milhões entre sexta-feira e domingo, mas seu fim de semana foi prolongado até segunda-feira devido ao feriado do Memorial Day, nos Estados Unidos.



Na terceira posição aparece o quarto episódio de Piratas do Caribe, lançado há uma semana, com Johnny Depp e Penélope Cruz, arrecadando 50 milhões de dólares, para somar 163 milhões desde a estreia.



A comédia As damas de honra, que conta a disputa de duas mulheres para organizar o casamento do amigo, ficou em quarto lugar nesta semana, com 21 milhões de dólares e um total superior a 89 milhões em quatro semanas.



A adaptação cinematográfica de Thor dos quadrinhos, sobre as aventuras do filho de Odin, caiu para a quinta posição com 12,1 milhões nesta semana e 162 milhões em apenas quatro semanas.