Em protesto, oposição encomenda pizzas 'Palocci' no cafezinho do Senado

01/06/2011 | 23h05

A oposição organizou um protesto na noite desta quarta-feira no cafezinho do plenário do Senado, a fim de chamar a atenção para a possibilidade de que o recente escândalo envolvendo a evolução patrimonial do ministro Antonio Palocci acabe em pizza.



O senador Cyro Miranda (PSDB/GO) encomendou três pizzas para amenizar a fome da oposição, que permanece há seis horas no plenário debatendo a Medida Provisória 517, conhecida como MP Frankenstein. Os senadores batizaram as pizzas de "Palocci", "Luiz Garçom" e "MPs".



— São os sabores do momento. As pizzas simbolizam o que o governo quer: que não se investigue nada — resumiu Miranda.



— As pizzas foram enviadas pela Casa Civil — provocou o líder do DEM, Demóstenes Torres (GO).



O senador Roberto Requião (PMDB/PR), um dos governistas que assinaram o pedido de CPI contra Palocci, foi um dos primeiros a experimentar as pizzas.



— A qualidade da pizza está sendo examinada pelo Ministério Público — afirmou.



As explicações de Palocci sobre o aumento de seu patrimônio foram encaminhadas ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e aguardam o seu parecer. A pizza "Palocci" remonta à tentativa da oposição de investigar a evolução patrimonial do ministro, que cresceu 20 vezes em quatro anos.



A "Luiz Garçom" brinca com o apelido que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Luiz Sérgio, ganhou nos bastidores do Congresso, porque tem a função de "anotar os pedidos da base aliada". A terceira faz alusão ao excesso de Medidas Provisórias que monopolizam a pauta do Congresso e são invariavelmente alvo de protestos da oposição.



Na noite desta quarta, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), decidiu adiar para a semana que vem a decisão sobre a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, para prestar esclarecimentos sobre suposto tráfico de influência.



Pela manhã, na Comissão de Agricultura, s deputados da oposição conseguiram aprovar o requerimento da convocação em um momento de "distração" da base aliada do governo.