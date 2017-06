Dólar tem alta de 1,01%

01/06/2011 | 16h57

Refletindo a tendência dos negócios no Exterior, onde a moeda dos EUA apresenta valorização, o dólar interrompeu quatro sessões de baixa no câmbio brasileiro. No mercado de divisas de Nova York, o euro retrocede cerca de 0,4%, sendo negociado em torno de US$ 1,4350 por dólar.



Dólar comercial R$ 1,5940 (compra) e R$ 1,5960 (venda). Alta de 1,01%

Dólar flutuante R$ 1,6000 (compra) e R$ 1,7000 (venda). Estável

Ágio: 6,52%

Variação do dólar no mês: +1,01%

No ano: -4,20%

Variação do real no mês: -1,00%

No ano: +4,39%

Euro comercial R$ 2,2879 (compra) e R$ 2,2909 (venda). Alta 0,77%