Confira o obituário de 1º/6/2011

01/06/2011 | 22h11

Donzilia Olindia da Silva foi a esposa que todo marido queria ter, a mãe que todo filho queria ter, a sogra que todo genro queria ter e a avó que todo neto queria ter. "Minha mãe foi uma pessoa maravilhosa. Ela plantou em nós a sementinha da dignidade, da coragem e da humildade. Refletimos a pessoa que ela era", lembra a filha Catlin da Silva Mattos. Donzilia nasceu em Ilhota e mudou-se para Joinville com a família, ainda na adolescência. Nesta cidade, conheceu, namorou e se casou com Hélio, com quem, em setembro, completaria 35 anos de um casamento de amor, respeito, cumplicidade e companheirismo. "Ela viveu para cuidar do marido e de mim e da minha irmã Lituza. E agora, da neta Ana Julia, que tem seis anos. Tinha muitos amigos e todos se orgulham por terem feito parte da vida desta mulher, que sempre lutou para que tivéssemos uma vida digna", conta a filha.



Desde a adolescência, Donzilia vivia com apenas um pulmão, por causa da bronquite. Ela faleceu nesta quarta, aos 57 anos, por causa de problemas pulmonares, no Hospital Regional, onde, segundo a filha "foi muito bem cuidada por todos". Donzilia será sepultada nesta quinta, às 9 horas, no Cemitério São Sebastião, no Iririú. A missa de sétimo dia ainda será agendada pela família.

, 69 anos, será sepultado nesta quinta, em Caçador. Ele faleceu nesta quarta, no Hospital São José. Deixa mulher e cinco filhos., 96 anos, foi sepultado nesta quarta, no Cemitério Municipal. Ele faleceu ontem, no Hospital da Unimed. Deixa três filhas., 71 anos, foi sepultada nesta quarta, em Araquari. Ela faleceu terça, no Hospital Regional. Deixa marido e quatro filhos., 81 anos, foi sepultada nesta quarta. Ela faleceu terça, no Hospital Regional. Deixa seis filhos., 55 anos, foi sepultado nesta quarta, no Cemitério São Sebastião. Ele faleceu terça, no Lar para Idosos. Deixa mulher e três filhos.