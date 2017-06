Começa venda dos ingressos do show de Ivete Sangalo

01/06/2011 | 06h30

Pontos de venda:

Começa nesta quarta-feira apara. Os pontos de venda estão espalhados por 13 comércios da cidade e região e no site www.blueticket.com.br . O primeiro lote sai por R$ 25 (pista) e R$ 80 (pista vip e camarote), ou R$ 27, 50 e R$ 88 (pelo Blueticket).O show está marcado para o dia 8 de julho, no Megacentro Wittich Freitag, na Expoville. Em Joinville, é possível comprar a entrada na loja Multisom do Shopping Mueller, Posto Rudnick, Sid Tatoo, Opa Bier, R. Sports e Orange Sport.Foram divulgados outros sete estabelecimentos em Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, Blumenau, Itapema e Itajaí. As reservas para camarotes e mesas devem ser feitas pelo (47) 9634-2696.No, somente são aceitas compras com cartão de crédito em nome do titular da compra e é obrigatória a apresentação do cartão de crédito utilizado para compra no momento da retirada dos ingressos no evento.Caso a compra seja por boleto, é preciso apresentar um documento oficial com foto. Ivete já se apresentou no Megacentro em 2006 e dessa vez ela traz seus maiores sucessos. A realização do show da cantora baiana é da RBS Eventos e All Entretenimentos.A censura é 16 anos e os portões abrirão às 20 horas.MultisomAv. Central, 105 - Centro. (47) 3908-5151Multisom (Balneário Shopping)Av. Santa Catarina,1 - Bairro dos Estados.(47) 3908-5153Posto BravaAv. Estado, 133 - Praia dos Amores.(47) 3360-7928Multisom (Shopping Breithaupt)Av. Getúlio Vargas, 268 - Centro.(47) 3902-1871Multisom (Shopping Mueller)Rua Visconde de Taunay, 235 - Centro.(47)3903-2310Posto RudnickRua Joinville, 13.651 - Pirabeiraba.(47) 3424-1366Sid TatooRua Júlio Mesquita, 65 - Iririú.(47) 3433-6717Opa BierRua Max Colin, 1195 - América.(47) 3029-4757 R. SportsShopping Americanas- Bucarein(47) 3027-4501Orange SportShopping Cidade das Flores , loja 79 - Centro.(47) 3025-4188Multisom (Shopping Neumarkt, Blumenau)Rua Sete de Setembro, 1213 - Centro.(47) 3901-5001Posto BravaRua duzentos e vinte e dois, 386, Centro.(47) 3368-4512Quiosque BravaRua Samuel Heusi, 234 - Centro.(47) 3046-1006