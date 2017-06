Base governista vai tentar reverter convocação de Palocci

01/06/2011 | 15h26

O ministro de Relações Institucionais, Luiz Sérgio, classificou como "um golpe" o procedimento do DEM na Comissão de Agricultura da Câmara para aprovar a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, sobre quem pairam dúvidas a respeito da evolução patrimonial. Em entrevista no Planalto, Luiz Sérgio avisou que a base vai recorrer.



— Estamos seguros de que foi um golpe dado pelo DEM na Comissão de Agricultura. Eles não deram nem tempo de as pessoas reagirem ou levantarem a mão, dizendo apenas que 'quem aceita, permaneça como está' e, imediatamente, emendaram dizendo que estava aprovado — afirmou. — Não é assim — reclamou, ao comentar a forma como foi aprovado o requerimento de convocação de Palocci.



Mesmo diante da ressalva de que todas as votações nas comissões da Câmara ocorrem dessa forma, Luiz Sérgio insistiu que foi um golpe.



— O presidente da comissão agiu de forma antirregimental. A base vai recorrer dessa posição. Não pode colocar em votação e declarar o resultado sem sequer dar tempo para que aqueles que se posicionaram contrário levantassem os braços. Isso foi um golpe. Nós não aceitamos — insistiu.



Questionado se o governo tem medo de Palocci ser obrigado a prestar contas à sociedade e ao Congresso, Luiz Sérgio respondeu:



— O governo não tem medo, e o Palocci não tem medo. Tanto é que toda essa polêmica é em cima de dados que estão declarados à Receita e que foram já respondidos à Receita Federal e à Procuradoria-Geral (da República).



Diante da insistência dos repórteres questionando por que não deixar Palocci aparecer, qual seria a razão para o receio, o ministro disse que "não existe nenhum receio". Segundo ele, "Palocci está muito seguro da sua situação no que se refere à questão jurídica, à questão legal".



Lembrado de que não se trata de ação apenas da oposição, mas que existem até petistas pedindo a saída de Palocci, o ministro Luiz Sérgio tentou minimizar.



— Não chegou ao meu conhecimento declarações neste sentido (por parte do PT). O que tenho visto são declarações de solidariedade do partido e de parlamentares ao ministro Palocci.



Questionado se Palocci vai à Câmara caso o governo não consiga reverter a convocação, o ministro disse:



— Estamos seguros de que o golpe dado pelo DEM na Comissão de Agricultura será revertido.



O ministro afirmou que foi informado da convocação de Palocci durante a reunião do conselho político, assim como a presidente Dilma Rousseff e o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP). Ele disse que o assunto não foi tratado na reunião, que cuidou apenas de apresentar aos parlamentares da base o programa Brasil Sem Miséria.



"Manobra é inaceitável", afirma base governista



Quem também diz estar certo que a convocação de Palocci será revertida é o deputado Bohn Gass (PT-RS). Em entrevista à Zero Hora esta tarde ele disse que a aprovação do requerimento não foi um "cochilo" da base governista.



— O requerimento não foi aprovado — sentenciou. — Eu faço questão que registrem que eu sou a favor que o Palocci dê todas as explicações. Mas ele está fazendo isso à Procuradoria-Geral da República e até agora não há nenhum indício de irregularidade. No momento que houver algum indício nós vamos querer que ele compareça — garantiu.



Ele também questionou o fato da convocação ter acontecido na Comissão de Agricultura, e classificou o episódio como uma "atitude de desespero" do Democratas.



— Foi uma votação simbólica, o presidente [Lira Maia, DEM-PA] declarou vitoriosa a minoria. Ele matou a democracia.



Segundo Bohn Gass, a base governista deve protocolar ainda hoje um requerimento no plenário para reverter a decisão.



— Vamos pedir a revogação deste resultado no plenário, junto à mesa diretora e ao presidente da Casa. Não podemos aceitar essa atitude tirânica — concluiu.